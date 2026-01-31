1月31日、B3リーグのさいたまブロンコスは白鷗大学に在学中のモンガ バンザ ジョエルと2025－26シーズンの新規アマチュア契約に合意したと発表した。背番号は「25」に決定している。 コンゴ民主共和国出身のモンガは、202センチ112キロの体格を誇るパワーフォワード。高校時代は大分県の別府溝部学園高校で留学生としてプレーし、その後は強豪・白鷗大学に進学した。