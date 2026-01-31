トレンドがめまぐるしく移り変わる音楽シーンの中で、乃木坂46は結成当初から培ってきた「乃木坂らしさ」を軸にしながら、第一線を走り続けてきた。その歩みの中で、グループの歴史を誰よりもリスペクトし、キャプテンとしてグループを守り続けてきたのが3期生・梅澤美波だ。 【画像】乃木坂46・梅澤美波撮り下ろし写真＆写真集先行カット そんな彼女にとって5年ぶりとなる写真集『透明な覚悟』（光文社）