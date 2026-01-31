俳優の萩原利久（26）が31日、自身の2026年版卓上カレンダー「RIKU HAGIWARA 2026 CALENDAR」発売記念イベントを都内で開催した。【画像】「自分ではまず選ばない」異色の衣装を身にまとったクールな萩原利久今作では、長年の俳優仲間でありプライベートでも親交の深い、俳優・アーティストの北村匠海氏が撮影を担当。プロップスや構図にもこだわり非日常的な空間を演出しつつ、現場では自らポージングを指示するなどアートデ