タレントのゆうちゃみ（２４）が３１日、都内で行われた、未来の暮らしを親子で体験できる「水素がうごかす未来シティ」オープニングイベントに出席した。トークショー中には「水素クイズ」を行い珍回答で会場を笑わせた。「元素記号は何番でしょうか？」との問題に「ええ、頭がパニックになる」と頭を抱え「水素っていろんなことがに活用されている。ラッキーが重なって。だから７。ラッキー７！」と回答。そのほか３問の水素