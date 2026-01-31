泉鏡花が明治32年に発表した長編小説『黒百合』が、初めて舞台化される。富山・立山連峰に伝わる黒百合伝説を背景に、人々の欲望が交錯する群像劇。脚本を『ちりとてちん』『カムカムエヴリバディ』などを手掛けた藤本有紀、演出を杉原邦生が手がける注目作で、唯一無二の存在感を放つ白石加代子が「荒物屋の婆さん」を演じる。【写真】白石加代子、はにかんだような笑顔がかわいい！インタビュー撮りおろしショット◆泉鏡花作