巨人が３１日、２月１日から始まる春季キャンプを前に、宮崎神宮を参拝した。２年目の石塚裕惺内野手（１９）は「ルーキーシーズンはもう終わったので、より数字とかでアピールしていかないとチャンスをもらえないと思う。去年よりもちゃんとやらないといけない」と表情を引き締めた。ルーキーイヤーの昨季はキャンプを終えた３月に左手を骨折し、リハビリから始まった。「今年はけががないように、しっかり開幕の時にみんなと