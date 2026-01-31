巨人が３１日、２月１日から始まる春季キャンプに向けて宮崎神宮を参拝した。日本ハムからＦＡ加入した松本剛外野手（３２）は「始まるな、という感じがしますね。楽しみです」と決意に満ちた表情。幼少期から生粋のジャイアンツファンであり、巨人軍伝統の参拝に「テレビの映像ではよく見ていた。すごいですね、この伝統は」と実感を込めた。激戦の外野手争いを制し、まずは開幕スタメンを狙う移籍１年目。宮崎での１次キャ