元テレビ東京でフリーの鷲見玲奈アナウンサーが３１日までにＳＮＳを更新。自撮りのプライベートショットを投稿し、話題になっている。自身のインスタグラムに眉毛アートをしたことを報告し、自撮りショットをアップ。「眉アート２回目！！！メイク無しで完璧な仕上がり…！これでもう、お風呂上がりの宅配荷物も怖くない！！」と記した。続けて「産後の写真を撮る時に、本当に眉アートしておけばよかった！って後悔してた