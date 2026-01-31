１月３１日の東京５Ｒ・３歳新馬（芝１８００メートル＝１６頭立て）は、７番人気のリッツパーティー（牡３歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父ミッキーロケット）が逃げ切った。クリストフ・ルメール騎手が騎乗したコンティ（牝３歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父キズナ）は９着。Ｇ１戦線でも活躍したハーパーを半姉にもつ良血は、単勝１・８倍の１番人気に推されたが期待には応えられなかった。ルメール騎手は「今日の馬場で外枠は厳しい