映画「バービー」（2023年）などで知られる女優マーゴット・ロビー(35)が、新作映画「嵐が丘」（2月27日公開）で共演した俳優ジェイコブ・エロルディ(28)のために、特注のマッチングリングを贈っていたことが明らかになった。撮影終了後、マーゴットが2人の共演の証としてジュエリーをオーダーしたもので、指輪には「抱き合う2体のガイコツ」が彫られ、さらに原作者エミリ}