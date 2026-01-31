ガンバ大阪がOB戦の追加出場メンバー4人を発表したガンバ大阪は1月29日、明治安田J1百年構想リーグ第2節の名古屋グランパス戦後に行われる「10周年記念OB戦」に、現在トップチームで指導にあたる遠藤保仁コーチ、明神智和コーチ、吉田宗弘GKコーチ、藤ヶ谷陽介GKコーチの4人が「チームパナスタ」のメンバーとして参加すると発表した。同試合は、2月15日にパナソニックスタジアム吹田で行われるJ1百年構想リーグ開幕戦、名古屋