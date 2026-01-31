韓国の金正官（キム・ジョングァン）産業通商部長官が米国を緊急訪問し、対韓国関税を従来の15％から25％に引き上げるというトランプ大統領の通知に対して緊急「鎮火」を図ったが、合意点を導出できなかった。金長官は29日午後5時ごろ（現地時間）、ワシントンの米商務省庁舎に到着し、トランプ政権の関税政策を主導するラトニック商務長官と会談した。トランプ大統領が韓国に対する関税を25％に引き上げると突然通知した直後の会