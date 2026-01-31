2026ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）に出場する大韓民国選手団が決戦の地イタリアに向けて出国した。イ・スギョン選手団長が率いる大韓民国選手団の本陣は30日、仁川（インチョン）国際空港から出国した。この日、飛行機に乗ったのはショートトラックとスピードスケートの代表選手を含めて計45人。ミラノに向かう38人は直航便を利用し、コルティナが目的地の7人はフランス・パリ経由で現地に到着する。今