2人組ボーカルユニット「PUFFY」の吉村由美さんが、51歳の誕生日を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【 PUFFY 】吉村由美「本日51歳になりました」30日に投稿「想像より今の方がとても楽しい」吉村さんは自身のXで、「1975年1月30日にうまれました。本日51歳になりました」と報告しました。そして「想像してた51歳とはちょっと違ったけど、想像より今の方がとても楽しい」と、ポジティブで素敵な雰囲気を発信してい