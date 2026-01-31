俳優で歌手の中村雅俊（７４）が初監督を務めた主演映画「五十年目の俺たちの旅」が３１日、都内で、「テレビドラマシリーズのメインキャストが同じ配役で映画化されたまでの最長期間」で、ギネス世界記録に認定された。ドラマは１９７５年１０月５日に始まり、映画は今年１月９日に公開されており、初回放送された日から映画の公開日までの５０年と９４日という期間が、ギネス世界記録となった。翌２月１日で７５歳になる中村