文化放送は、リスナーの思い出と嵐の楽曲で彩る特別番組『ARASHI All-TIME Request 〜僕たちの“5×MORE”プレイリスト〜』を2月3日午後7時から放送する。【画像】ピーチが異例… 嵐への愛が込められた増便発表本番組は、デビューから現在に至るまで、多くの人々の背中を押し続けてきた、唯一無二のアイドルグループ「嵐」の楽曲を、2時間にわたり大特集する特別プログラム。5月末での活動終了に伴い、約26年半のグループの歴