楽天の前田健太投手（３７）がキャンプ地の沖縄・金武町ベースボールスタジアムで自主トレを行った。「２月１日からしっかり投げられて動ける体でキャンプインしたいと思っていたので、その準備はしっかりできたと思ってます」と順調な状態を明かした。この日かぶっていた黒いキャップには「イヌワシ」の白い文字。球団グッズのもので「楽天市場で買いました」と笑顔。「まだ楽天イーグルスの前田健太っていうのは違和感がある