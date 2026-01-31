ＳＵＢＡＲＵ（スバル）は、プロドライバーが運転するスバル車でスキー場のゲレンデを駆け上がる体験型イベント「ゲレンデタクシー」を３１日から開催する。２０１４年に始まった冬季の恒例イベントで、今年は群馬県嬬恋村のパルコール嬬恋リゾートを舞台に３１日、２月１日、７日、８日の土日の４日間で行われる。イベントは今年で２０回目を迎え、県内での開催は初めて。スバル車の雪道での高い安定性と操作性を体感してもら