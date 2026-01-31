漫才コンビ「トミーズ」雅（66）が31日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。同番組に出演していた「カベポスター」と「ダブルヒガシ」が4月より拠点を大阪から東京に移すことについて言及した。この日の番組には、カベポスターの永見大吾（36）と浜田順平（38）が出演。カベポスターとダブルヒガシが4月に東京に進出する話題について取り上げた。同番組といえば、レギュラーを務めた若手コンビが「