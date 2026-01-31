俳優の川崎麻世が29日に自身のアメブロを更新。仲間たちと念願の寿司屋を訪れたことを報告した。この日、川崎は「昨夜は寿司が食べたくて電話をしたら満席だと」と明かし、一度は入店を諦めたことを告白。ひとまず「仲間達がいる居酒屋で」合流した後、友人が再度連絡すると「カウンターが全席空いたと聞き流れで8人で寿司屋に行く事になった」と経緯を説明した。念願の寿司屋に「やった〜！」と喜びをつづり「なんと我々横並びで