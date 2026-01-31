現地１月30日に開催されたリーグ・アン第20節で、日本代表DF瀬古歩夢が所属するル・アーブルが敵地でRCランスと対戦し、０−１で敗れた。先日、フランスメディア『Footmercato』に、「フランスリーグで急速に頭角を現した」「ファンはしばしば無意識のうちに彼を崇拝している」と絶賛されるなど、フランスで高評価を受けている瀬古は、RCランス戦に先発。チームが敗戦を喫したなか、25歳の日本人DFはこの試合でも賛辞を受けた