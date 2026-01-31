移籍2シーズン目となるリチャードの打棒にも期待が高まる(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnextいよいよキャンプイン。阿部巨人にとっても大事なV奪回に向けたシーズンが始まる。【動画】この打撃があるから、見逃せない！衝撃のリチャード9号満塁弾シーン昨季は首位阪神に独走を許し、3位で終戦。さらに今季は長く主砲を務めた岡本和真が海を渡るとあって、一層チーム力の底上げが求められそうだ。そんな中、注目となるのは岡