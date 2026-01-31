メッツのフランシスコ・リンドア内野手（32）が3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について、プエルトリコ代表として参加ができなくなったと30日（日本時間31日、）MLB選手会が公式X（旧ツイッター）で発表した。MLB選手会は「フランシスコ・リンドア選手がオフシーズンに受けた右肘手術のため、2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のプエルトリコ代表チームには参加しない」と投稿