歌手で女優の酒井法子（54）が30日、BS朝日「高見沢俊彦の美味しい音楽美しいメシ」（金曜後10・30）にゲスト出演。あだ名が「のりピー」になった理由を明かした。学生時代に、こぼうず隊 (爆風スランプ) の楽曲「ちゃんちゃらおかP音頭」が流行し、「それで私も、ピーピー言ってた。うれピーとか、たのピーとか」と回顧。「それで事務所に入って。のりっぺってあだ名がついてたんですけど。田舎っぺみたいな感じだねって