お笑い芸人のゆりやんレトリィバァ（35）が、30日放送のTBS「A-Studio+」(金曜後11・00)にゲスト出演。初めて監督を務めた映画「禍禍女（まがまがおんな）」（来月6日公開）で“復讐（ふくしゅう）”した俳優を明かした。ゆりやんの初監督作品である「禍禍女」は自身の恋愛を基にしたもので「私の実際の恋愛で、私を振ってきた人を復讐（ふくしゅう）したい思いで作ったんです」と説明。同作品には斎藤工が出演しており「斎藤