相続税対策として、生前に賃貸アパートを購入するケースは珍しくありません。 しかし、相続が発生すると、残された家族がその不動産を管理・運営しなければならず、想像以上に負担が大きいと感じることもあるでしょう。本記事では、不動産の相続や相続放棄・限定承認を解説します。 「賃貸アパート」は相続税対策に活用できる 賃貸物件を相続するメリットとして、相続税対策に活用できる点が挙げ