『スパイダーマン』『死霊のはらわた』シリーズの鬼才サム・ライミ監督の最新作『HELP/復讐島』がいよいよ日本公開となった。もしもパワハラ“クソ上司”と無人島で二人きりになったら──あなたなら、どうする？出口のない無人島サバイバル生活で、立場逆転を繰り返しながら、誰も予想できない衝撃ラストへと突き進むノンストップ“復讐エンターテインメント”だ。 想像を超える大どんでん返しが海外の批評家