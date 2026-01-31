◆卓球全農杯全日本選手権ダブルスの部第３日（１日・豊田市総合体育館）女子ダブルスで平野美宇（木下グループ）、木原美悠（トップ名古屋）組が準々決勝で佐藤瞳、芝田沙季（日本ペイントグループ）組を３―１で下し、４強に進出した。カット主戦型と攻撃型の変則ペアに対し、コンビネーション良く速攻で畳みかけ、平野は「佐藤選手と芝田選手は国際大会でも結果を残されていた姿を見ていたので、絶対に難しい試合にな