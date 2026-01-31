開幕初日を迎えた１月３１日の東京競馬で珍事が起きた。１Ｒ（ダート１４００メートル）の４番人気マカイゾウが先手を奪って逃げ切り勝ちを決めたのを手始めに、２Ｒ（ダート２１００メートル）のダブルメッセージ（１１番人気）、３Ｒ（ダート１６００メートル）のタイキブリッツェン（２番人気）、４Ｒ（ダート１４００メートル）のユキノグラス（４番人気）、５Ｒ（芝１８００メートル）のリッツパーティー（７番人気）と、５