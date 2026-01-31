◆ちばぎん杯レジェンドマッチ柏レジェンド２―１千葉レジェンド（３１日、三協Ｆ柏）ちばぎん杯の第３０回を記念したレジェンドマッチが行われ、千葉レジェンドは柏レジェンドに１―２で敗戦した。毎年恒例の千葉と柏によるプレシーズンマッチも今回で３０回目。千葉が１７年ぶりにＪ１へ戻ってきたこともあり、レジェンドマッチでも盛り上がりを見せた。千葉で先発出場した元日本代表ＦＷ巻誠一郎は「（柏）レイソルとやる