巨人の２、３軍キャンプ参加メンバーが３１日、キャンプ地の宮崎に到着した。育成１位・冨重英二郎投手＝ＢＣ神奈川＝は「不規則に動く真っすぐが特徴。うまく使って打者を抑えるピッチングを見てほしい」と意気込んだ。独立リーグのＢＣ神奈川にとって、２０２０年の創設以来初のＮＰＢドラフト指名選手。最速１５１キロ左腕は「自分は育成という立場。オフの日も自分の弱点を潰せるように有効活用したい」と、野球漬けの日