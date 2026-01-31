巨人の２、３軍キャンプ参加メンバーが３１日、キャンプ地の宮崎に到着した。今季から育成契約を締結した、前ソフトバンクの川原田純平内野手は「（宮崎は）気温も暖かい。その中で野球をできるのが一番の楽しみ」と、巨人で初めてのキャンプインを心待ちにした。ソフトバンクでは２４年２月に右足首を痛め、同８月に手術。「ここ２年は思うように野球ができず、どん底を味わった」と語る。水野編成本部長が「内野オールラウ