巨人の２、３軍キャンプ参加メンバーが３１日、キャンプ地の宮崎に到着した。育成４位・河野優作投手＝愛知学院大＝は「ここからが勝負。一発目に見られたときに『いいな』と思ってもらえるように」と意気込んだ。最速１４８キロの直球とスライダーが武器のサイド左腕は「独特なフォームで打ちにくさや球の角度をアピールしていきたい」と、まずは支配下昇格を目指す。