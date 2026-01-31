巨人の２、３軍キャンプ参加メンバーが３１日、キャンプ地の宮崎に到着した。ドラフト６位・藤井健翔内野手＝浦和学院＝は「泥臭いのが自分の一番の原点。多分、練習が終わった後のユニホームは誰よりもどろどろです」と、宮崎の地で猛練習を誓った。高校通算３５本塁打の大砲候補は、ヤンキースのアーロン・ジャッジにちなみ「浦学のジャッジ」の異名を持つ。新人合同自主トレでも規格外のパワーでサク越えを連発した１８歳