巨人の２、３軍キャンプ参加メンバーが３１日、キャンプ地の宮崎に到着した。育成２位・林燦（はやし・きら）投手＝立正大＝は小学６年時に日本ハムジュニアの一員として参加した、ジュニアトーナメント以来の宮崎。最速１５２キロ右腕は「新人合同自主トレでも、キャンプをイメージしながら準備をしてきた。気になっていることや、いいボールを投げる先輩に、どんどん話を聞きたい」と目を輝かせた。