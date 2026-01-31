モデルの益若つばさ（40）が31日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。整形について語った。MCの藤本美貴から「つーちゃんはよく整形疑惑みたいの出てますけど、どうですか？その辺」と直球質問を受けた益若。「めちゃくちゃ言われる」として「ギャルの時からあまりにも顔が違いすぎるっていうのとか、毎回テレビ出る度に顔が違うっていうので、骨削ってるとか鼻をしてるとか言われる」と明