元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（59）が30日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。鹿児島の義理の母の家でした恐怖体験を語った。一茂は「一番びっくりしたのは女房の実家です。鹿児島。前におばあちゃんが亡くなったときにお通夜に全然知らない人がきて、朝までおばあちゃんの亡きがらの隣で酔っぱらって寝てる人がたくさんいたって話したじゃん。あれもびっくりなんだけど」と以前にも別のエピ