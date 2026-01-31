エン株式会社（東京都新宿区）は、このほど「転職時の引きとめ・家族の反対」に関する調査を同社運営の求人サイト『ミドルの転職』にて実施しました。それによると、「在籍企業からの引きとめ」に応じて転職を踏みとどまった人は5人に1人にとどまった一方で、「家族からの反対」に応じて踏みとどまった人は4割を超えることがわかりました。では、家族が転職に反対した理由にはどのようなことがあるのでしょうか。【調査結果を見る