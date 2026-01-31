私はサエコ。ユウジの提案を聞いてびっくり、義両親が「娘（義妹）に内緒で顔合わせの費用を全額負担しろ」と夫ユウジに要求してきたと言うのです……。冗談じゃありません。なぜ義両親のメンツのために、私たちがお金を出さなきゃならないのでしょうか。必死に説得を試みるユウジに、私は猛反論。私たちを「見栄を満たす道具」にしようとするなんて許せません。「俺が出したいんだからいいだろ！」と逆ギレするユウジに、いまだに