元男闘呼組の成田昭次の自叙伝、『人生はとんとん―成田昭次自叙伝―』が話題を呼んでいる。幼少期から現在までの半生をつぶさに振り返り、芸能界での活動、突然の逮捕、そして消息不明とされた活動休止期間について自ら赤裸々に明かしたこの1冊。去る1月24日に都内で催された発売記念イベントには、全国から多くのファンが駆け付けた。あらためて、本人の胸の内に迫ろう。 【画像】発売記念イベントで笑顔を見せる成田