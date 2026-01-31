＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 2日目◇30日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞歴史的寒波の影響で航空便の欠航が相次ぎ、「50時間以上」の足止めを食らいながらもコースに到着した笹生優花。トラブルはこれだけではなく、ロストバゲージにも遭っていた。【写真】異例…笹生優花は普段着で練習笹生が拠点を置くテキサス州ダラス・フォートワース空港から開催地・オー