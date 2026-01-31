◇NBAレイカーズ142ー111ウィザーズ（2026年1月30日キャピタル・ワン・アリーナ）レイカーズの八村塁（27）が30日（日本時間31日）の敵地ウィザーズ戦に途中出場。古巣相手に2本の3Pシュートを含む11得点。チームもルカ・ドンチッチ（26）がトリプルダブルの活躍を見せて完勝を収めた。試合前にはトレードの噂が流れて、ファンから賛否の声が上がった。この日、NBAクリーブランド・キャバリアーズの地元メディア「clevel