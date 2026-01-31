３１日の小倉６Ｒ３歳未勝利戦（芝１２００メートル）の若手騎手限定競走で橋木騎乗の１８番人気カシノリアーナが勝利。鼻差の２着に１７番人気スッサンエアが入り、そこからさらに首差の３着に１０番人気コンフィアンサが入った。３連単の配当は５８３６万７０６０円となり、これまでの最高配当だった２０１２年８月４日・新潟５Ｒ新馬戦の２９８３万２９５０円を大きく上回り、ＪＲＡ史上最高配当となった。的中は１票だった