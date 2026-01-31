TigersGirlsの今季の新ユニホームが公開された。王者として迎えるシーズンにふさわしいゴールドを取り入れながらも、100周年に向けて新たな始まりを意識したホワイトを基調とした。トップスは2WAY仕様で、組み合わせで異なるスタイルを楽しめるデザインとなっている。3月8日の巨人とのオープン戦でデビューする。▼キャプテン・Nonoa連覇がかかった2026シーズン。ホワイト×チャンピオンゴールドで煌びやかにカラーチェン