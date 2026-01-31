「照ノ富士引退伊勢ケ浜襲名披露大相撲」（３１日、両国国技館）横綱の豊昇龍と大の里が照ノ富士の最後の土俵入りに登場した。照ノ富士は３歳になった長男で、化粧まわしを締めた照務甚（てむじん）くんを抱いて花道を進んだ。照務甚くんを大の里に預け、堂々の不知火型を披露した。豊昇龍は照ノ富士が引退した昨年初場所後、入れ替わるように横綱に昇進。２３年の白鵬引退相撲では露払いを務めており「太刀持ちは最初で最