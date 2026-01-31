ロシア大統領府は３０日、プーチン大統領が、イランの外交・安全保障政策の決定機関である最高安全保障委員会のアリ・ラリジャニ事務局長とモスクワで会談したと発表した。会談内容は公表されていないが、米国のトランプ大統領が軍事的な圧力を強めて再び緊張が高まるイラン情勢について協議したとみられる。イランのメヘル通信は同日、イランの駐露大使の話として、プーチン、ラリジャニ両氏の会談では２国間の経済関係のほか