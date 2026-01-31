楽天に新加入した前田健太投手（37）が31日、キャンプ地の沖縄・金武町で自主練習を行い、キャッチボールなどで汗を流した。入団会見では「友達できるかな」と不安を口にしていたが、練習の合間に浅村、藤井、内、同じく新加入の佐藤、コントレラス、新人の伊藤樹らと会話を交わし、「投手陣はロッカーが一緒だったり、練習中も一緒の時間が多い。これから日にちが進むにつれて、野手の方ともしっかりコミュニケーションを取っ