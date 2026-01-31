小倉６レース３歳未勝利戦で衝撃の馬券が飛び出した。単勝１８番人気のカシノリアーナが１着、１７番人気のスッサンエアが２着、１０番人気のコンフィアンサが３着となり、３連単５８３６万７０６０円と史上最高配当を記録した。またワイド、馬連、馬単でも歴代１位の配当となった。３連単の的中票数はわずか１票だった。ＳＮＳなどでは「史上最高配当きたぁ！」、「えぐすぎる」、「しんがり人気−ブービー人気決着・・・これ