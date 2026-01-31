「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が30日夜、X（旧ツイッター）を更新。2月8日投開票の衆院選をめぐって、入試と時期が重なるため、政府が学校周辺での街頭演説など選挙運動に配慮が必要だとの認識を示したことにツッコミを入れた。佐藤啓官房副長官は30日の記者会見で、衆院選が大学入試の時期と重なることを踏まえ、学校周辺での街頭演説など選挙運動に配慮が必要だとの認識を示した。この政府