大相撲の元横綱照ノ富士・伊勢ヶ浜親方（３４）の引退相撲が３１日、東京・両国国技館で開かれた。「最後の土俵入り」では長男・照務甚くん（てむじん＝３）を抱きかかえ、太刀持ちに豊昇龍（立浪）、露払いに大の里（二所ノ関）の現役横綱を従えて花道から登場した。その後に長男を大の里に託すと、土俵上で力強い不知火型を披露。満員の観客席からは大きな拍手が送られた。豊昇龍は「（引退相撲の）横綱最後の土俵入りは今回